08 апреля 2022, 13:54
Центробанк на следующей неделе снизит ключевую ставку до 17%
На сайте ЦБ РФ сообщается, что «внешние условия» для российской экономики сейчас остаются сложными, риски для финансовой стабильности сохраняются, но они перестали нарастать
Фото: iphones.ru
Совет директоров Центрального банка России принял решение снизить ключевую ставку с действующих 20% до 17%. Официально ставка будет понижена с 11 апреля.
На сайте ЦБ РФ сообщается, что «внешние условия» для российской экономики сейчас остаются сложными, риски для финансовой стабильности сохраняются, но они перестали нарастать.
В ЦБ отметили, что ужесточение денежно-кредитной политики в условиях санкций было частично компенсировано программами поддержки кредитования со стороны правительства и финансового регулятора. При этом власти продолжат ограничивать проинфляционные риски.
В ЦБ допустили дальнейшее снижение ключевой ставки, но решение будет приниматься исходя из оценки рисков.