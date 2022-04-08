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Экономика
Первым делом миллиарды – а лечение потом
08 апреля 2022, 13:54

Центробанк на следующей неделе снизит ключевую ставку до 17%

На сайте ЦБ РФ сообщается, что «внешние условия» для российской экономики сейчас остаются сложными, риски для финансовой стабильности сохраняются, но они перестали нарастать

Центробанк на следующей неделе снизит ключевую ставку до 17%
Фото: iphones.ru

Совет директоров Центрального банка России принял решение снизить ключевую ставку с действующих 20% до 17%. Официально ставка будет понижена с 11 апреля.

На сайте ЦБ РФ сообщается, что «внешние условия» для российской экономики сейчас остаются сложными, риски для финансовой стабильности сохраняются, но они перестали нарастать.

В ЦБ отметили, что ужесточение денежно-кредитной политики в условиях санкций было частично компенсировано программами поддержки кредитования со стороны правительства и финансового регулятора. При этом власти продолжат ограничивать проинфляционные риски.

В ЦБ допустили дальнейшее снижение ключевой ставки, но решение будет приниматься исходя из оценки рисков.

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