08 апреля 2022, 13:40
Антимонопольная служба проверит цены на продукцию «Мираторга»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку в отношении крупнейшего российского производителя мяса и мясопродуктов «Мираторг». Ведомство намерено изучить цепочку поставок и оценить ценообразование на товары
Фото: г-а.рф
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку в отношении крупнейшего российского производителя мяса и мясопродуктов «Мираторг».
Ведомство намерено изучить цепочку поставок и оценить ценообразование на товары.
По итогам проверки будет сделан вывод о том, есть ли в деятельности «Мираторга» признаки нарушения антимонопольного законодательства.
С чем связана проверка в отношении крупнейшего производителя мяса в России, в ФАС не уточнили.