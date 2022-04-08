Компания «Русал» призвала расследовать убийства в Буче. Но призыв опубликован только на английской версии сайта
В заявлении за подписью председателя совета директоров Бернарда Зонневельда говорится, что «сообщения из украинского города Буча потрясли нас» и «мы считаем, что это преступление должно быть тщательно расследовано»
Российская компания «Русал» опубликовала на своем сайте призыв расследовать убийства мирных жителей в городе Буча Киевской области.
В заявлении за подписью председателя совета директоров Бернарда Зонневельда говорится, что «сообщения из украинского города Буча потрясли нас» и «мы считаем, что это преступление должно быть тщательно расследовано».
«Мы выступаем за объективное и беспристрастное расследование и призываем к суровому наказанию виновных. Каким бы тяжелым это ни казалось в условиях продолжающейся информационной войны», - говорится в заявлении «Русала».
Кроме того, компания выступила за скорейшее прекращение спецоперации в Украине и возвращение к нормальной жизни.
«Русал» стал первой российской компанией, которая призвала к расследованию убийств гражданского населения в Буче Киевской области, однако соответствующее заявление опубликовано на англоязычной версии сайта компании.