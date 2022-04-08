08 апреля 2022, 12:44
Канцлер Германии Олаф Шольц отложил поставки танков Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц отложил решение о поставках современных боевых танков Украине, хотя ряд высокопоставленных чиновников настаивают на том, чтобы в кратчайшие сроки вооружить киевские власти
Фото: jambuubijii.blogspot.com
Канцлер Германии Олаф Шольц отложил решение о поставках современных боевых танков Украине, хотя ряд высокопоставленных чиновников настаивают на том, чтобы в кратчайшие сроки вооружить киевские власти.
Издание Politico сообщает, что активными сторонниками поставок танков Украине являются вице-канцлер Германии Роберт Хабек и глава МИДа Анналена Бербок. Они предлагают отправить Киеву не менее ста немецких танков.
При этом канцлер отложил поставки под предлогом необходимости выработки общей стратегии поставок вооружения Украине в координации с западными союзниками.