Куба и Венесуэла в скором времени начнут принимать банковские карты «Мир»
Две латиноамериканские страны Куба и Венесуэла в скором времени начнут принимать банковские карты российской платежной системы «Мир». Так, на Кубе туристы смогут расплачиваться российскими картами уже этим летом
Две латиноамериканские страны Куба и Венесуэла в скором времени начнут принимать банковские карты российской платежной системы «Мир».
Советник по туризму посольства Кубы в России Хуан Карлос Эскалона Пельисер сообщил, что картами «Мир» российские туристы смогут начать расплачиваться уже этим летом. Кубинский чиновник отметил, что данный вопрос обсуждался уже давно, но процесс «завис» из-за пандемии коронавируса, сообщают «Известия».
Дипломаты из Венесуэлы сообщили, что российская сторона уже выступила с предложением по признанию карт «Мир», и сейчас этот вопрос обсуждается. При этом местные чиновники пока не называют даже приблизительную дату, с которой российские туристы смогут использовать карты «Мир».
В настоящее время карты платежной системы «Мир» принимают в Турции, Вьетнаме и странах ближнего зарубежья.