Власти Мальдивских островов предоставили убежище яхтам российских олигархов
В Индийском океане у берегов Мальдив находятся как минимум шесть яхт, связанных с россиянами. Среди них - судно Motor Yacht A бизнесмена Андрея Мельниченко
Власти Мальдивских островов предоставили убежище роскошным яхтам российских богачей из санкционного списка.
По данным Reuters, в Индийском океане у берегов Мальдив находятся как минимум шесть яхт, связанных с россиянами. Среди них - судно Motor Yacht A бизнесмена Андрея Мельниченко. Эта яхта была отключена от системы определения местоположения, как только бизнесмен попал в санкционные списки Запада.
Генпрокурор Мальдивских островов Хуссейн Шамим сообщил, что Евросоюзу и США будет не так просто арестовать яхты российских олигархов, если они не нарушали местные законы, сообщает РБК.
Тем не менее, властям ЕС все же удалось арестовать одну яхту Андрея Мельниченко. Судно Sailing Yacht A стоимостью 530 млн евро на момент введения санкций находилось в порту Триеста, после чего было задержано.