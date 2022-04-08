08 апреля 2022, 08:04
Власти Латвии объявили 9 мая Днем памяти о погибших в Украине
Власти Латвии объявили День Победы во Второй мировой войне, который отмечается 9 мая, Днем памяти гражданского населения и украинских военнослужащих, погибших в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ
Фото: rubaltic.ru
Власти Латвии объявили День Победы во Второй мировой войне, который отмечается 9 мая, Днем памяти гражданского населения и украинских военнослужащих, погибших в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ.
9 мая в стране запрещены праздничные мероприятия и фейерверки, а вместо этого будут подняты траурные флаги Латвии и Украины.
Также власти разрешат в этот день митинги, шествия или пикеты в память погибших.
Прибалтийское агентство Delfi уточняет, что 9 и 10 мая в Латвии запрещается проводить любые мероприятия ближе чем в 200 м от любого памятника Советской армии, включая памятник освободителям Риги в Пардаугаве. Также запрещено использовать букву Z, которая стала символом поддержки российской армии.