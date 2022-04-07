07 апреля 2022, 22:26
В Тель-Авиве двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по прохожим. Есть погибшие
В Тель-Авиве на улице Дизенгоф двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по прохожим. Городские власти сообщили, что шестеро пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии
Фото: Vesty
В Тель-Авиве на улице Дизенгоф двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по прохожим. Городские власти сообщили, что шестеро пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.
Государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на медиков сообщает, что два человека находятся в критическом состоянии. Позже эта же радиостанция сообщила о гибели двух человек.
Власти Тель-Авива расценивают инцидент на улице Дизенгоф как теракт. Сотрудники спецслужб ведут поиск нападавших. Жителей города призвали не покидать свои дома.
По другим данным, силовики ликвидировали одного из террористов.