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07 апреля 2022, 22:26

В Тель-Авиве двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по прохожим. Есть погибшие

В Тель-Авиве на улице Дизенгоф двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по прохожим. Городские власти сообщили, что шестеро пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии

В Тель-Авиве двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по прохожим. Есть погибшие
Фото: Vesty

В Тель-Авиве на улице Дизенгоф двое вооруженных мужчин открыли стрельбу по прохожим. Городские власти сообщили, что шестеро пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

Государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на медиков сообщает, что два человека находятся в критическом состоянии. Позже эта же радиостанция сообщила о гибели двух человек.

Власти Тель-Авива расценивают инцидент на улице Дизенгоф как теракт. Сотрудники спецслужб ведут поиск нападавших. Жителей города призвали не покидать свои дома.

По другим данным, силовики ликвидировали одного из террористов.

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