08 апреля 2022, 02:40
Аэропорт Сочи станет международным хабом для полетов за границу
Аэропорт Сочи, который российские власти в условиях санкций решили сделать международным хабом для полетов за границу, готовится к обслуживанию транзитных пассажиров
Фото: Лента.ру
Аэропорт Сочи, который российские власти в условиях санкций решили сделать международным хабом для полетов за границу, готовится к обслуживанию транзитных пассажиров.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что сейчас число трансферных пассажиров, которые летают через Сочи в Каир, Анталью и Стамбул, уже достигло 40-50%. При этом в аэропорту не предусмотрен транзит для багажа, а пассажирам приходится самим забирать чемоданы на ленте и заново их сдавать на стойках регистрации.
Администрация сочинского аэропорта планирует решить вопрос в течение двух недель и внедрить систему транзита багажа, которая была разработана к зимним Олимпийским играм 2014 года.