08 апреля 2022, 02:10
Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека
Генеральная ассамблея ООН приостановила участие России в Совете ООН по правам человека. Резолюцию об исключении РФ поддержали 93 страны. Против высказались 24 страны (в их числе Китай, КНДР, Иран), а воздержали 58 стран (например, Индия и Бразилия)
Фото: u-f.ru
Генеральная ассамблея ООН приостановила участие России в Совете ООН по правам человека. Резолюцию об исключении РФ поддержали 93 страны. Против высказались 24 страны (в их числе Китай, КНДР, Иран), а воздержали 58 стран (например, Индия и Бразилия).
Проект резолюции об исключении России из СПЧ в связи с проведением спецоперации в Украине был подготовлен властями США, Украины и Латвии.
Согласно уставу, Генассамблея может исключить государство из состава СПЧ, если за это проголосуют две трети стран-участниц.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал «беспрецедентными» попытки исключить Россию из СПЧ.