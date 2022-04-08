В Петербурге выставили под сдачу квартиру «любовницы Путина» за 700 тысяч рублей в месяц
Петербургский филиал немецкого агентства недвижимости Engel & Völkers опубликовал объявление о сдаче квартиры в одном из элитных жилых комплексов северной столицы, которая принадлежит бизнесвумен Светлане Кривоногих
Петербургский филиал немецкого агентства недвижимости Engel & Völkers опубликовал объявление о сдаче квартиры в одном из элитных жилых комплексов северной столицы, которая принадлежит бизнесвумен Светлане Кривоногих. СМИ называют ее бывшей любовницей и матерью внебрачной дочери президента Владимира Путина.
Арендовать роскошную квартиру Светланы Кривоногих можно за 700 тысяч рублей в месяц, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).
Агентство также дополнило объявление о сдаче квартиры фотографиями внутреннего убранства. Судя по снимкам, в квартире четыре этажа, между которыми курсирует лифт. Также в квартире есть три спальни, пять ванных комнат, гардеробная, бар, домашний кинотеатр, гаражный блок, помещения для персонала, в том числе комната ожидания для охраны и водителей. Общая площадь квартиры составляет 450 кв.м.
Квартира находится по адресу 2-я Березовая аллея, 19. Соседями арендатора будут олигархи и друзья президента России Аркадий Ротенберг, Николай Шамалов и Юрий Ковальчук.
По данным издания «Проект» (признан «нежелательной организацией»), у Светланы Кривоногих также есть апартаменты в Монако с видом на море стоимостью 3,6 млн долларов (информация об этом есть в «Досье Пандоры»).