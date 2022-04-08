08 апреля 2022, 01:08
Россия ввела санкции против высокопоставленных чиновников и депутатов Австралии
Российские власти в качестве ответа на санкции внесли в черный список 228 граждан Австралии. В числе этих людей оказался глава правительства страны Скотт Моррисон
Фото: edition.cnn.com
Российские власти в качестве ответа на санкции внесли в черный список 228 граждан Австралии. В числе этих людей оказался глава правительства страны Скотт Моррисон.
МИД России ввел персональные санкции в отношении высокопоставленных чиновников и депутатов Австралии. Также планируется расширить санкционный список, добавив в него военное командование, бизнесменов, экспертов и медийных людей, которые были замечены в разжигании негативного отношения к России.
Некоторое время назад власти Австралии присоединились к санкциям Запада против России из-за проведения спецоперации в Украине. Под санкции попали 67 представителей российской элиты и бизнесменов из ближнего круга президента Владимира Путина.