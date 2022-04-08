08 апреля 2022, 00:38
Страны «большой восьмерки» запретили новые инвестиции в ключевые сферы российской экономики
Лидеры стран «Большой семерки» (G7) приняли решение о запрете новых инвестиций в «ключевые сферы» российской экономики в связи с проведением Вооруженными силами РФ спецоперации в Украине. Решение G7 в том числе затронет и сферу энергетики
Фото: u-f.ru
Лидеры стран «Большой семерки» (G7) приняли решение о запрете новых инвестиций в «ключевые сферы» российской экономики в связи с проведением Вооруженными силами РФ спецоперации в Украине. Решение G7 в том числе затронет и сферу энергетики.
В планы организации входит ускоренное выполнение плана по снижению зависимости стран Запада от российского угля, нефти и газа.
Лидеры стран «большой семерки» сообщили, что Запад и дальше продолжит «отсоединять российские банки от глобальной финансовой системы».