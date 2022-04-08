Власти США лишили «Аэрофлот», «ЮТэйр» и Azur Air экспортных привилегий
Данное решение объяснили продолжающимися экспортными нарушениями, которые связаны с комплексным экспортным контролем в отношении России, введенным Минторговли США
Министерство торговли США на шесть месяцев лишило экспортных привилегий три российские авиакомпании - «Аэрофлот», Utair («ЮТэйр») и Azur Air.
Данное решение объяснили продолжающимися экспортными нарушениями, которые связаны с комплексным экспортным контролем в отношении России, введенным Минторговли США.
Лишение экспортных привилегий означает потерю авиакомпаниями права участвовать в сделках, подпадающих под действие правил экспортного регулирования США, включая экспорт и реэкспорт. Таким образом, «Аэрофлот», Utair и Azur Air лишаются доступа к продукции из США и реэкспорта американских товаров из других стран, сообщает РБК.
Напомним, что ранее в рамках санкций США ввели ограничения на экспорт в Россию товаров авиационной отрасли, а также закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Кроме того, американская авиастроительная корпорация Boeing приостановила поставки запчастей российским перевозчикам.