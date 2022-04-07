07 апреля 2022, 17:20
Европарламент принял резолюцию с призывом к полному отказу от российских энергоносителей
В сообщении евродепутатов говорится о необходимости введения дополнительных ограничительных мер в отношении России, а именно, введения полного эмбарго на импорт нефти, ядерного топлива, газа и угля
Фото: ukrainianwall.com
Европарламент 7 апреля принял резолюцию с призывом к полному отказу от российских энергоносителей.
В сообщении евродепутатов говорится о необходимости введения дополнительных ограничительных мер в отношении России, а именно, введения полного эмбарго на импорт нефти, ядерного топлива, газа и угля, сообщает РИА Новости.
Однако при этом Евросоюз должен предусмотреть четкую стратегию энергетической безопасности региона.
Напомним, что пока страны ЕС согласовали отказ от российского угля с середины августа 2022 года. Что касается российского газа, то пока рассматривается вопрос о снижении объемов импорта.