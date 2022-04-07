Кремль пообещал ввести ответные меры против США из-за санкций против дочерей Путина
Администрация президента России анонсировала ответные меры в отношении США из-за введения санкций против дочерей Владимира Путина Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой
Администрация президента России анонсировала ответные меры в отношении США из-за введения санкций против дочерей Владимира Путина Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «сами по себе эти санкции — это продолжение такой оголтелой совершенно линии на введение разных рестрикций».
«Но в любом случае продолжающаяся линия на применение каких-то рестрикций к членам семей, ну, это говорит само за себя. Вряд ли подобные шаги, подобные подходы нуждаются в какой-то оценке. Это то, что трудно поддается пониманию и объяснению», - добавил Дмитрий Песков.
Таким образом, Кремль впервые фактически признал, что Мария Воронцова и Катерина Тихонова являются членами семьи Владимира Путина. Ранее президент никогда не подтверждал родство с ними и называл их «эти женщины».