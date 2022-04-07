07 апреля 2022, 16:42
Власти Кипра аннулируют «золотые паспорта» россиян из санкционного списка ЕС
Власти Кипра решили аннулировать паспорта четырех российских граждан, которые попали под санкции Евросоюза из-за спецоперации в Украине. Паспорта были получен по программе гражданство в обмен на инвестиции (так называемые «золотые паспорта»)
Фото: devsday.ru
Власти Кипра решили аннулировать паспорта четырех российских граждан, которые попали под санкции Евросоюза из-за спецоперации в Украине. Паспорта были получен по программе гражданство в обмен на инвестиции (так называемые «золотые паспорта»).
Имена российских граждан, которых власти Кипра планируют лишить «золотых паспортов», не сообщаются. Агентство Reuters пишет, что они входят в список из более чем 800 человек, в отношении которых введены персональные визовые и финансовые санкции Евросоюза.
По данным агентства, в санкционном списке ЕС присутствует 21 россиянин с гражданством Кипра.