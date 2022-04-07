07 апреля 2022, 15:53
В Италии активисты заполнили бассейн виллы Владимира Соловьева красной краской
В Италии неизвестные активисты устроили еще одну акцию против спецоперации российской армии в Украине на вилле пропагандиста Владимира Соловьева. Напомним, что у телеведущего есть две виллы на озере Комо, которые находятся под арестом из-за санкций
Фото: Telegram-канал Mash
В Италии неизвестные активисты устроили еще одну акцию против спецоперации российской армии в Украине на вилле пропагандиста Владимира Соловьева. Напомним, что у телеведущего есть две виллы на озере Комо, которые находятся под арестом из-за санкций.
На этот раз активисты заполнили бассейн возле одного из домов г-на Соловьева красной краской, а на стенах виллы краской изобразили следы крови, сообщает телеграм-канал «Подъем».
Ранее сообщалось, что активисты пытались устроить пожар на территории виллы Владимира Соловьева в итальянском городе Менаджо