ЕС с начала спецоперации заплатил России 35 млрд евро за энергоносители, а Украине выделил только миллиард евро
«Это может показаться много, но 1 млрд евро - это то, что мы платим Путину каждый день за энергию, которую он нам поставляет. С начала войны мы дали ему 35 млрд евро по сравнению с 1 млрд евро, который мы дали Украине на вооружение», - заявил европейский чиновник
Власти Евросоюза с начала спецоперации в Украине заплатили 35 млрд евро за российские энергоносители, а в помощь Украине направили только миллиард евро.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что организация дала Украине почти миллиард евро. «Это может показаться много, но 1 млрд евро - это то, что мы платим Путину каждый день за энергию, которую он нам поставляет. С начала войны мы дали ему 35 млрд евро по сравнению с 1 млрд евро, который мы дали Украине на вооружение», - заявил европейский чиновник.
Напомним, что в рамках санкций Евросоюз с середины августа планирует отказаться от российского угля. В дальнейшем ЕС планирует ввести эмбарго на импорт всех энергоносителей из России.