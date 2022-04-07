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Экономика
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07 апреля 2022, 15:00

ЕС с начала спецоперации заплатил России 35 млрд евро за энергоносители, а Украине выделил только миллиард евро

«Это может показаться много, но 1 млрд евро - это то, что мы платим Путину каждый день за энергию, которую он нам поставляет. С начала войны мы дали ему 35 млрд евро по сравнению с 1 млрд евро, который мы дали Украине на вооружение», - заявил европейский чиновник

ЕС с начала спецоперации заплатил России 35 млрд евро за энергоносители, а Украине выделил только миллиард евро
Фото: brodv.ru

Власти Евросоюза с начала спецоперации в Украине заплатили 35 млрд евро за российские энергоносители, а в помощь Украине направили только миллиард евро.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что организация дала Украине почти миллиард евро. «Это может показаться много, но 1 млрд евро - это то, что мы платим Путину каждый день за энергию, которую он нам поставляет. С начала войны мы дали ему 35 млрд евро по сравнению с 1 млрд евро, который мы дали Украине на вооружение», - заявил европейский чиновник.

Напомним, что в рамках санкций Евросоюз с середины августа планирует отказаться от российского угля. В дальнейшем ЕС планирует ввести эмбарго на импорт всех энергоносителей из России.

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