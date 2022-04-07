В Госдуме предложили разрешить обналичивать часть материнского капитала
Первый зампред комитета Госдумы Татьяна Буцкая рассказала «Известиям», что выдавать в виде наличных денег планируется 5% от размера материнского капитала. Обналичивать маткапитал смогут все семьи вне зависимости от их дохода
Российские власти в условиях санкций могут разрешить гражданам частично обналичивать материнский капитан, который начисляется при рождении детей.
Первый зампред комитета Госдумы Татьяна Буцкая рассказала «Известиям», что выдавать в виде наличных денег планируется 5% от размера материнского капитала. Обналичивать маткапитал смогут все семьи вне зависимости от их дохода.
Эти деньги пойдут на компенсацию затрат на покупку товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения семейных нужд». Их перечень предлагается утвердить правительству, сказано в документе.
При этом компенсация будет выплачиваться только тем семьям, которые уже использовали часть капитала на одно из основных направлений - покупку жилья или оформление ипотечного кредита, обучение детей, социальную адаптацию, интеграцию в общество детей-инвалидов и накопительную пенсию матери.