Роскомнадзор запретил распространять рекламу компании Google
Роскомнадзор ввел новые ограничения в отношении американской компании Google. По решению ведомства поисковые системы должны информировать пользователей о том, что эта компания является иностранным лицом, «нарушающим российское законодательство»
Роскомнадзор ввел новые ограничения в отношении американской компании Google. По решению ведомства поисковые системы должны информировать пользователей о том, что эта компания является иностранным лицом, «нарушающим российское законодательство».
Также в России запрещается распространение рекламы Google LLC и его информационных ресурсов в качестве объекта рекламирования.
В заявлении надзорного ведомства говорится, что видеохостинг YouTube (принадлежит Google) «стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины», которые дискредитируют российскую армию.
В РКН также отметили, что YouTube не борется с распространением информации таких экстремистских организаций, как «Правый сектор» и националистический полк «Азов».