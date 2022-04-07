07 апреля 2022, 13:19
В Псковской области около 60 военнослужащих отказались ехать в Украину
После первых дней спецоперации в Украине военнослужащих сначала вывели на территорию Белоруссии, а потом вернули в места постоянной дислокации в Псков. Теперь военных из-за отказа ехать в Украину пытаются уволить
Фото: dailysabah.com
В Псковской области около 60 военнослужащих отказались ехать в Украину и участвовать в «специальной операции по защите населения Донбасса».
Как сообщает «Псковская губерния», после первых дней спецоперации в Украине военнослужащих сначала вывели на территорию Белоруссии, а потом вернули в места постоянной дислокации в Псков. Теперь военных из-за отказа ехать в Украину пытаются уволить, а некоторым угрожают уголовными делами.
Ранее уже сообщалось об отказе участвовать в спецоперации в Украине бойцов ОМОНа из Краснодарского края и Хакасии, а также военнослужащих из частично признанной республики Южная Осетия.