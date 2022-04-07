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Общество
Белоруссия больше не «Белая Россия»
07 апреля 2022, 13:19

В Псковской области около 60 военнослужащих отказались ехать в Украину

После первых дней спецоперации в Украине военнослужащих сначала вывели на территорию Белоруссии, а потом вернули в места постоянной дислокации в Псков. Теперь военных из-за отказа ехать в Украину пытаются уволить

В Псковской области около 60 военнослужащих отказались ехать в Украину
Фото: dailysabah.com

В Псковской области около 60 военнослужащих отказались ехать в Украину и участвовать в «специальной операции по защите населения Донбасса».

Как сообщает «Псковская губерния», после первых дней спецоперации в Украине военнослужащих сначала вывели на территорию Белоруссии, а потом вернули в места постоянной дислокации в Псков. Теперь военных из-за отказа ехать в Украину пытаются уволить, а некоторым угрожают уголовными делами.

Ранее уже сообщалось об отказе участвовать в спецоперации в Украине бойцов ОМОНа из Краснодарского края и Хакасии, а также военнослужащих из частично признанной республики Южная Осетия.

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