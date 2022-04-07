Частоты заблокированного Euronews отдали телеканалу пропагандиста Владимира Соловьева
8 марта администрация YouTube заблокировала канал Владимира Соловьева «Соловьев Live» и удалила канал «Вечер с Владимиром Соловьевым». 21 марта Роскомнадзор заблокировал телеканал Euronews из-за публикации «ложных сведений о действиях российской армии в Украине»
Российские власти отдали частоты Euronews круглосуточному телеканалу «Соловьев.Live», который ведет пропагандист Владимир Соловьев.
В пресс-службе канала сообщили РИА Новости, что следить за трансляцией можно по телевизору, радио, через социальные сети и мессенджеры.
В сообщении также говорится, что авторский канал Владимира Соловьева «освещает новости, проводит аналитику важных событий, дает прямые включения с мест происшествий, приводит эксклюзивные комментарии экспертов и создает авторские программы».
Напомним, что 8 марта администрация YouTube заблокировала канал Владимира Соловьева «Соловьев Live» и удалила канал «Вечер с Владимиром Соловьевым».
21 марта Роскомнадзор заблокировал телеканал Euronews из-за публикации «ложных сведений о действиях российской армии в Украине».