Евросоюз отложил введение запрета на поставки российского угля в рамках санкций
Евросоюз отложил введение запрета на покупку российского угля в рамках нового пакета санкций до середины августа. Ранее планировалось, что эмбарго на поставки угля будет введено в середине июля текущего года
Евросоюз отложил введение запрета на покупку российского угля в рамках нового пакета санкций до середины августа. Ранее планировалось, что эмбарго на поставки угля будет введено в середине июля текущего года.
Reuters сообщает, что угольное эмбарго пришлось отложить из-за давления со стороны Германии.
Ранее в ЕС сообщи, что отказ от российского угля станет первым запретом на любой импорт энергоносителей из России, введенным с начала спецоперации в Украине.
В настоящее время многие европейские страны закупают российский уголь на спотовом рынке, а не по долгосрочным контрактам. Эти спотовые закупки будут прекращены сразу после вступления в силу санкций.
При этом от запрета на поставки российских нефти и газа страны Евросоюза решили пока воздержатся. В частности, категорически против такой меры выступает Венгрия.