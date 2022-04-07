В Париже неизвестные обклеили бутики Chanel стикерами с изображением Гитлера
На витринах нескольких бутиков Chanel в разных районах Парижа появились черные стикеры с логотипом люксового бренда и лицом, очертания которого напоминают Гитлера
В Париже неизвестные обклеили бутики модного дома Chanel стикерами с изображением фюрера Адольфа Гитлера. Это произошло после того, как российская блогерша рассказала об отказе сотрудников магазина бренда в Дубае продать ей сумку из-за того, что является гражданкой РФ.
Издание Baza сообщает, что на витринах нескольких бутиков Chanel в разных районах Парижа появились черные стикеры с логотипом люксового бренда и лицом, очертания которого напоминают Гитлера. Кто провел эту акцию, не уточняется.
Ранее блогер Лиза Литвин сообщила, что сотрудники дубайского бутика Chanel потребовали от нее написать расписку, в которой она гарантирует, что купленная сумка не будет использоваться на территории России. В противном случае в покупке девушке будет отказано.
Представители дома моды Chanel позже заявили, что отказ обслуживать россиян связан с санкциями, которые были введены из-за спецоперации в Украине.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что основательница всемирно известного бренда Коко Шанель во время Второй мировой войны была агентом Третьего рейха и имела тесную связь с сотрудниками оккупационного правительства Франции.