Уехавшего из России Анатолия Чубайса вызвали в суд в качестве свидетеля по делу об особняке за 50 млн долларов
Бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса вызвали в Хамовнический райсуд Москвы по делу об особняке за 50 млн долларов, которое было возбуждено еще в 2017 году. Топ-менеджер проходит по делу как свидетель
Бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса вызвали в Хамовнический райсуд Москвы по делу об особняке за 50 млн долларов, которое было возбуждено еще в 2017 году. Топ-менеджер проходит по делу как свидетель.
Обвиняемыми проходят бывшие деловые партнеры Анатолия Чубайса, которые требовали от него выкупить особняк за 50 млн долларов. Это бывший член партии «ПАРНАС» Муса Садаев, бывший председатель правления УК «Роснано» Илья Сучков, охранники Антон Поляков и Алексей Уляхин.
Согласно данным следствия, бывшая компания Анатолия Чубайса SFO Concept, которую возглавил брат его советника Илья Сучков, должна была построить дом в деревне Переделки Одинцовского района московской области. особняк строилс для семьи экс-главы «Роснано».
В 2017 году Анатолий Чубайс подал на компанию в суд и заявил, что у него вымогают за этот дом завышенную сумму – 50 млн долларов. позже Илья Сучков предлагал кредиторам выкупить дом за 36 млн долларов, однако британская Knight Frank оценила объект только в 12,55 млн долларов.
Ранее материалы дела находились на доработке в прокуратуре, а теперь вернулись в суд, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Скорее всего, Анатолий Чубайс в суде не выступит, так как в конце марта он ушел с должности представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из России. Позже очевидцы сообщили, что видели г-на Чубайса в Стамбуле.