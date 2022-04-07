07 апреля 2022, 10:59
Курс доллара на открытии Московской биржи упал до 77 рублей
На открытии торгов на Московской бирже утром 7 апреля курс доллара впервые с начала спецоперации в Украине упал до отметки 77,2 рубля. Евро сейчас на московской бирже торгуется по 83,49 рубля
Фото: kleo.ru
На открытии торгов на Московской бирже утром 7 апреля курс доллара впервые с начала спецоперации в Украине упал до отметки 77,2 рубля.
По сравнению с данными закрытия торгового дня 6 апреля снижение американской валюты составило 3,3 рубля или 4,1%.
Евро сейчас на московской бирже торгуется по 83,49 рубля.
Российский рубль укрепился вопреки новостям о введении властями США и Великобритании новых санкций против России, в том числе введения блокирующих санкций в отношении Сбербанка, Альфа-банка и Московского кредитного банка (МКБ).
Напомним, что из-за валютных ограничений купить наличные доллары и евро в банках по-прежнему нельзя, а при покупке валюты на бирже взимается комиссия в размере 12%.