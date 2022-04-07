С сайта «Национальной медиа группы» удалили страницу председателя совета директоров Алины Кабаевой
На сайте холдинга «Национальная медиа группа», которому принадлежат Первый канал, РЕН ТВ и другие крупные СМИ, пропала страница председателя совета директоров Алины Кабаевой
На сайте холдинга «Национальная медиа группа», которому принадлежат Первый канал, РЕН ТВ и другие крупные СМИ, пропала страница председателя совета директоров Алины Кабаевой.
Это произошло сразу после того, как оппозиционер Алексей Навальный обратил внимание на тот факт, что «главная женщина Владимира Путина» по непонятным причинам до сих пор не внесена в западные санкционные списки.
«Кажется, за один день мы уволили Кабаеву и лишили её миллиардного дохода. Её страница пропала с сайта Национальной Медиа Группы. Вчера, когда я выкладывал тред, страница Кабаевой была на месте. А сейчас её нет. Хахаха, они реально верят, что это поможет избежать санкций», - прокомментировал ситуацию соратник Навального Георгий Албуров.
В 2020 году The Insider (издание признано иностранным агентом) сообщал, что Алина Кабаева в качестве председателя совета директоров «Национальной Медиа Группы» получила в 2018 году доход в размере 785,4 млн рублей.
Сам медиахолдинг принадлежит банку «Россия» Юрия Ковальчука, которого СМИ называют близким другом президента Владимира Путина.