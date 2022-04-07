Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова уехала с семьей в Армению
Телеведущая и актриса сообщила в своем телеграм-канале, что вместе с семьей сейчас находится в Ереване. Екатерина Стриженова уточнила, что в Армении они проводят отпуск, однако многие подписчики расценили поездку как бегство
Ведущая государственного Первого канала Екатерина Стриженова, которая среди прочего вела и пропагандистское ток-шоу «Время покажет», уехала из России.
Телеведущая и актриса сообщила в своем телеграм-канале, что вместе с семьей сейчас находится в Ереване. При этом Екатерина Стриженова уточнила, что в Армении они проводят отпуск, однако многие подписчики расценили поездку как бегство.
Сама же телеведущая сообщила, что с начала спецоперации российской армии в Украине она столкнулась с травлей, а ее телефон «краснел от проклятий» под прессом «массированной антироссийской повестки», сообщает «Московский комсомолец».
Отметим, что после начала спецоперации в Украине из России уехали многие знаменитости. Правда в бегстве из страны они не признаются и уверяют, что находятся в отпуске.