07 апреля 2022, 02:42
Великобритания ввела санкции против футболиста ФК «Локомотив»
В обновленный санкционный список Великобритании попал защитник московского футбольного клуба «Локомотив» Борис Ротенберг. Под санкции он попал, так как приходится сыном совладельцу и члену совета директоров СМП Банка Борису Ротенбергу
Фото: sportsdaily.ru
В обновленный санкционный список Великобритании попал защитник московского футбольного клуба «Локомотив» Борис Ротенберг. Под санкции он попал, так как приходится сыном совладельцу и члену совета директоров СМП Банка Борису Ротенбергу.
Вместе с Борисом Ротенбергом-младшим под визовые и финансовые ограничения попали президент алмазной компании «АЛРОСА» Сергей Иванов, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, президент Российского футбольного союза Александр Дюков, основной владелец «ФосАгро» Андрей Гурьев, основной владелец компании «Акрон» Вячеслав Кантор, предправления «Новатэка» Леонид Михельсон и гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин.
Всего в санкционном списке Великобритании находятся 370 российских граждан и компаний.