07 апреля 2022, 02:12
Москва выделила Сирии кредиты на миллиард долларов. В ответ страна поможет бизнесменам из России обойти санкции
Российские власти выделили Сирии два кредита на миллиард долларов, но с условием, что эти деньги будут использованы исключительно для платежей конкретным российским компаниям в течение шести месяцев
Фото: ТАСС
Российские власти выделили Сирии два кредита на миллиард долларов, но с условием, что эти деньги будут использованы исключительно для платежей конкретным российским компаниям в течение шести месяцев.
New Lines Magazine сообщает, что в список компаний, в адрес которых должны быть направлены платежи, вошли структуры близких к Кремлю бизнесменов Геннадия Тимченко и Евгения Пригожина (оба находятся под санкциями США и Евросоюза).
Издание полагает, что российские бизнесмены смогут использовать сирийский рынок для компенсации финансовых потерь от беспрецедентных западных санкций против РФ из-за ситуации в Украине. Кроме того, предприниматели за счет выданных кредитов смогут вынудить сирийцев покупать их товары по ценам выше рыночных.