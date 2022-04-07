На Алтае завели первое административное дело о призывах к введению антироссийских санкций
Прокуратура республики Алтай составила протокол о призывах к введению антироссийских санкций в отношении издателя местного еженедельника «Листок». В России это первое дело по данной статье
Прокуратура республики Алтай составила протокол о призывах к введению антироссийских санкций в отношении издателя местного еженедельника «Листок». В России это первое дело по данной статье.
Проект «Сетевые свободы» сообщает, что издателю «Листка» грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей.
По данным «Медиазоны» (издание признано иностранным агентом), претензии у прокуратуры возникли к статье от 30 марта, в которой главный редактор «Листка» Виктор Рау призывает читателей присылать в бот «Нюрнберг 2.0» имена чиновников, которые поддерживают спецоперацию в Украине. Бот в Telegram был создан в августе 2020 года, а первый его пост датирован 26 февраля 2022 года. Создатели бота неизвестны.
Напомним, что поправки в законодательство о введении ответственности за призывы к антироссийским санкциям вступили в силу в начале марта 2022 года.