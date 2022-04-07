В Липецке, Симферополе и Петербурге может появиться улица Жириновского
Власти Липецка и Симферополя решили назвать одну из улиц в честь депутата Госдумы и лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который скончался 6 апреля после длительного лечения от коронавирусной инфекции
Власти Липецка и Симферополя решили назвать одну из улиц в честь депутата Госдумы и лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который скончался 6 апреля после длительного лечения от коронавирусной инфекции.
Так, в Липецке переименовать в честь Владимира Жириновского могут улицу Зегеля. С таким предложением выступил координатор регионального отделения ЛДПР Анатолий Емельянов. Мэр города Евгения Уваркина сообщила изданию «Подъем», что официальное обращение пока не поступило, однако власти готовы рассмотреть эту инициативу. При этом решение о переименовании улицы будет вынесено на всеобщее голосование.
«Мы понимаем, что это яркий лидер политический, яркий патриот, это большая трагедия и большая потеря, но решение должно быть через жителей», - отметила мэр.
В Симферополе назвать одну из городских улиц именем Владимира Жириновского предложил общественный деятель Иван Мезюхо, а глава администрации Михаил Афанасьев эту идею поддержал.
Кроме того, власти Санкт-Петербурга рассмотрят вопрос о переименовании улицы Маркина в улицу Жириновского.