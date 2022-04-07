Госдума рассмотрит законопроект об отзыве лицензий у СМИ за публикацию фейков об армии
Законопроект также наделяет Генпрокуратуру правом запрещать работу иностранных СМИ на территории России в ответ на закрытие российских СМИ за границей
На рассмотрение Государственной думы поступил законопроект, который разрешит Генпрокуратуру отзывать лицензии у средств массовой информации. Документ подготовили депутаты из комиссии по противодействию иностранному вмешательству.
В случае принятия законопроекта, Генпрокуратура сможет требовать от Роскомнадзора отзывать лицензии у СМИ, которые распространяют «фейки», связанные с деятельностью Вооруженных сил РФ, с обстоятельствами, «представляющими угрозу жизни и безопасности граждан», а также создают угрозу здоровью граждан или массового нарушения общественного порядка, сообщает «Интерфакс».
Законопроект также наделяет Генпрокуратуру правом запрещать работу иностранных СМИ на территории России в ответ на закрытие российских СМИ за границей.
Еще один пункт документа вводит ответственность для СМИ и журналистов за перепечатку материалов других изданий, в которых содержится «недостоверная информация» о деятельности российской армии.
Отметим, что действующее законодательство освобождаетСМИ от ответственности за цитирование чужих материалов.