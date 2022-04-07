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07 апреля 2022, 00:06

Власти Великобритании и США ввели блокирующие санкции против Сбера, Альфа-банка и МКБ

Власти Великобритании ввели блокирующие санкции против Сбербанка и Московского кредитного банка (МКБ) из-за продолжающейся спецоперации российской армии в Украине

Власти Великобритании и США ввели блокирующие санкции против Сбера, Альфа-банка и МКБ
Фото: twitter.com/KardayRu

Власти Великобритании ввели блокирующие санкции против Сбербанка и Московского кредитного банка (МКБ) из-за продолжающейся спецоперации российской армии в Украине.

В соответствии с решением правительства все активы указанных кредитных организаций в Соединенном Королевстве будут заморожены, сообщает ТАСС.

В свою очередь США ввели блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.

В пресс-службе Сбера сообщили, что банк продолжит работать и обслуживать клиентов в штатном режиме, так как банковская уже адаптировалась к западным санкциям.

В телеграм-канале Альфа-банке также сообщается, что банк продолжает работать как обычно. При этом банк временно приостанавливает расчеты с контрагентами из США.

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