07 апреля 2022, 00:06
Власти Великобритании и США ввели блокирующие санкции против Сбера, Альфа-банка и МКБ
Власти Великобритании ввели блокирующие санкции против Сбербанка и Московского кредитного банка (МКБ) из-за продолжающейся спецоперации российской армии в Украине
Фото: twitter.com/KardayRu
Власти Великобритании ввели блокирующие санкции против Сбербанка и Московского кредитного банка (МКБ) из-за продолжающейся спецоперации российской армии в Украине.
В соответствии с решением правительства все активы указанных кредитных организаций в Соединенном Королевстве будут заморожены, сообщает ТАСС.
В свою очередь США ввели блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.
В пресс-службе Сбера сообщили, что банк продолжит работать и обслуживать клиентов в штатном режиме, так как банковская уже адаптировалась к западным санкциям.
В телеграм-канале Альфа-банке также сообщается, что банк продолжает работать как обычно. При этом банк временно приостанавливает расчеты с контрагентами из США.