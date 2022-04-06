США ввели персональные санкции против дочерей Владимира Путина и Сергея Лаврова
Власти США объявили о введении санкций в отношении членов семей президента России Владимира Путина и глава МИДа Сергея Лаврова. Речь идет о дочерях главы государства Марии Воронцовой и Катерине Тихоновой, а также дочери министра Екатерине Винокуровой
Власти США объявили о введении санкций в отношении членов семей президента России Владимира Путина и глава МИДа Сергея Лаврова. Речь идет о дочерях главы государства Марии Воронцовой и Катерине Тихоновой, а также дочери министра Екатерине Винокуровой.
«Сегодня мы вводим санкции против взрослых детей Путина, жены министра Лаврова и его дочери, а также членов Совета безопасности России», - говорится в заявлении американских чиновников, слова который приводит ТАСС.
На сайте Белого дома также отмечается, что санкции отрезают родственников Путина и Лаврова от финансовой системы США и замораживают все активы, которыми они владеют в Америке. В сообщении властей также отмечается, что члены семей российских политиков «обогатились за счет россиян» и оказывают необходимую для продолжения спецоперации на Украине поддержку.
Телеграм-канал «Агентство.Новости» отмечает, что в санкционном списке Минюста США при этом найти Катерину Тихонову и Марию Воронцову не удалось, хотя все остальные попавшие под ограничения россияне там есть.
Также в новый «черный список» США вошли премьер-министр Михаил Мишустин, бывший премьер и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.