На «яхте Путина» Graceful обнаружилась аквадискотека. Как и в его дворце в Геленджике
82-метровое судно стоимостью 75 млн долларов имеет «апартаменты владельца» на двух этажах, две VIP-каюты и три комфортабельные гостевые каюты. Также яхта оборудована вертолетной площадкой и аквадискотекой
Австралийское издание The Market Herald опубликовало фотографии внутреннего убранства суперъяхты Graceful, которую связывают с президентом Владимиром Путиным.
82-метровое судно стоимостью 75 млн долларов имеет «апартаменты владельца» на двух этажах, две VIP-каюты и три комфортабельные гостевые каюты. Также яхта оборудована вертолетной площадкой и аквадискотекой – танцполом, который опускается и превращается в бассейн.
Борец с коррупцией Георгий Албуров отметил, что аквадискотека есть только на двух яхтах в мире. И вторая – это яхта «Шехерезада», которую также связывают с Владимиром Путиным.
Кроме того, аквадискотека есть и в знаменитом «дворце Путина» под Геленджиком.
Яхта Graceful была построена в 2014 году на российском судостроительном заводе «Севмаш», а в 2021 году она прибыла в Гамбург для капитального ремонта двигателей. Примерно за две недели до начала спецоперации российской армии в Украине Graceful покинула воды Евросоюза и перебралась в Калининград. Тем самым яхты избежала ареста в рамках санкций, которые были введены против России из-за ситуации в Украине.
При этом яхта «Шеререзада» осталась в Италии. Сейчас она арестована.