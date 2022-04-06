Минфин впервые провел выплату в рублях по евробондам. Теперь России грозит дефолт
Министерство финансов России впервые провело выплату в рублях по евробондам «Россия-2022» и «Россия-2042» на сумму 649,2 млн долларов. Платеж был переведен после отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в иностранной валюте
Министерство финансов России впервые провело выплату в рублях по евробондам «Россия-2022» и «Россия-2042» на сумму 649,2 млн долларов. Платеж был переведен после отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в иностранной валюте.
Ведомство перечислило выплаты в Национальный расчетный депозитарий в рублях по официальному курсу Центрального банка РФ по состоянию на 4 апреля «из-за недружественных действий Минфина США». Средства, которые полагаются держателям облигаций из «недружественных» стран, были зачислены на счета типа С.
В заявлении Минфина говорится, что обязательства по облигациям «Россия-2022» и «Россия-2042» можно считать выполненными в полном объеме.
Отметим, что Минфин впервые воспользовался механизмом выплаты по валютному долгу в рублях, который предусмотрен указом, разрешающим выплачивать крупные валютные долги кредиторам из «недружественных» стран в национальной валюте.
Аналитики считают, что западные кредиторы могут не признать выплату в рублях исполнением обязательств, а если это произойдет, то 4 мая может произойти дефолт по суверенному долгу.