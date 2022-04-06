06 апреля 2022, 14:59
В Италии неизвестные устроили пожар на территории виллы Владимира Соловьева
В итальянском городе Менаджо, что на озере Комо, неизвестные пытались поджечь одну из вилл российского пропагандиста Владимира Соловьева. Напомним, что ранее на обе виллы ведущего государственного телеканала «Россия 1» был наложен арест
Фото: pro-dachnikov.com
В итальянском городе Менаджо, что на озере Комо, неизвестные пытались поджечь одну из вилл российского пропагандиста Владимира Соловьева. Напомним, что ранее на обе виллы ведущего государственного телеканала «Россия 1» был наложен арест в рамках санкций из-за спецоперации в Украине.
Мэр Менаджо рассказал изданию La Repubblica, что инцидент произошел рано утром 6 апреля. Неизвестные подожгли на территории пустующей виллы автомобильные покрышки, но пожар оперативно потушили.
Чиновник считает, что это было «демонстративным» поступком.
Издание также сообщает, что стены другой виллы Владимира Соловьева в городе Пьянелло-дель-Ларио неизвестные исписали антивоенными лозунгами.