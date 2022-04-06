Экс-мэр Кемерово, который выдал разрешение на эксплуатацию «Зимней вишни», построит школу в Новокузнецке
Компания бывшего мэра Кемерово Андрея Калинина получила госконтракт на строительство школы в Новокузнецке. В 2014 году чиновник выдал разрешение на ввод в эксплуатацию печально известного торгового центра «Зимняя вишня»
Компания бывшего мэра Кемерово Андрея Калинина получила госконтракт на строительство школы в Новокузнецке. В 2014 году чиновник выдал разрешение на ввод в эксплуатацию печально известного торгового центра «Зимняя вишня».
Тендер на возведение школы в центральном районе Новокузнецка на 1225 человек объявило Министерство строительства Кемеровской области. Начальная стоимость контракта составляет 1,81 млрд рублей.
Единственным участником конкурса стало ООО «Строительное управление РСТ», которое возглавляет бывший мэр Кемерово Андрей Калинин. В 2014 году он в качестве главы города выдал разрешение на ввод в эксплуатацию ТРЦ «Зимняя вишня», а в 2018 году там произошел пожар, в результате которого погибли 60 человека (из них 37 детей).
По версии следствия, пожар в «Зимней вишне» возник в результате замыкания электропроводки, а большое число жертв было вызвано нарушениями требований пожарной безопасности.
По делу «Зимней вишни» были осуждены пожарные, чиновница из Госстройнадзора, руководители и сотрудники торгового центра. Андрей Калинин по делу проходил лишь в качестве свидетеля.