Власти Франции сняли ограничения на въезд в страну для российских граждан
Напомним, что с 1 апреля Франция возобновила выдачу туристических виз россиянам. При этом не придется подтверждать наличие ранее выданной французской визы и предоставлять сертификат о вакцинации против коронавируса
Власти Франции сняли антиковидные ограничения на въезд в страну для граждан России. Об этом сообщили в консульстве республики в России.
Теперь россиянам для въезда во Францию не нужны веские причины для въезда, а также сертификат о вакцинации иностранной вакциной.
Напомним, что с 1 апреля Франция возобновила выдачу туристических виз россиянам. При этом не придется подтверждать наличие ранее выданной французской визы и предоставлять сертификат о вакцинации против коронавируса.
Тем не менее, добраться до городов Франции нашим туристам сейчас довольно проблематично, так как Евросоюз в рамках санкций закрыл воздушное пространство для российских авиакомпаний, а РФ в ответ закрыла свое небо. Долететь до Парижа теперь можно только с пересадкой в Стамбуле или Дубае, а стоимость билетов начинается от 76 тысяч рублей.