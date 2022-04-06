06 апреля 2022, 13:27
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался после длительной борьбы с COVID-19
Депутат Госдумы и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался после продолжительной борьбы с коронавирусной инфекцией. Данную информацию подтвердил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин
Фото: life.ru
Депутат Госдумы и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался после продолжительной борьбы с коронавирусной инфекцией. Данную информацию подтвердил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
В ходе пленарного заседания 6 апреля депутаты почтили память Владимира Жириновского минутой молчания.
Напомним, что 25 марта телеграм-канал Mash сообщил о кончине Жириновского, но тогда эту информацию опровергли Вячеслав Володин и пресс-служба партии ЛДПР.
В начале февраля Владимир Жириновский был госпитализирован с коронавирусом в Центральную клиническую больницу Москвы. С тех пор СМИ со ссылкой на медиков сообщали то об ухудшении здоровья политика, то о наступлении положительной динамики.