Власти Голландии арестовали 14 яхт, которые могут быть связаны с россиянами
Власти Голландии арестовали 14 яхт, которые связаны с российскими гражданами. Из них 12 судов еще находятся в процессе строительства, а как минимум одно относится к классу суперяхт
Власти Голландии арестовали 14 яхт, которые связаны с российскими гражданами. Из них 12 судов еще находятся в процессе строительства, а как минимум одно относится к классу суперяхт.
Правительство Нидерланов запретило этим судам покидать страну. Также приостанавливается процесс передачи яхт их владельцам.
Напомним, что с начала спецоперации российской армии в Украине власти Великобритании и стран Евросоюза арестовали суперяхты многих российских миллиардеров, однако некоторым олигархам удалось спасти свои суда от санкций. Так, например, Роман Абрамович перевез свои яхты Eclipse и Solaris в Турцию, которая отказалась поддержать антироссийские санкции, а шикарная яхта Nord Алексея Мордашова сейчас находится во Владивостоке и уже стала местной достопримечательностью.