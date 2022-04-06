Канада ввела санкции против Потанина, Вексельберга, Михельсона и Пумпянского
В «черный список» вошли совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, владелец компании Renova Виктор Вексельберг, акционер «Сибура» и бывший зять президента РФ Кирилл Шамалов, совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон
Власти Канады внесли в санкционный список девять высокопоставленных и известных граждан России.
В «черный список» вошли совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, владелец компании Renova Виктор Вексельберг, акционер «Сибура» и бывший зять президента РФ Кирилл Шамалов, совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, экс-глава совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, его жена Галина Пумпянская, глава компании «Марафон Групп» Александр Винокуров, председатель совета директоров «Русагро» Вадим Мошкович. Компанию бизнесменам в санкционном списке составил начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба России (ГРУ) Игорь Костюков.
Фигурантам санкционного списка запрещен въезд в Канаду, а их активы в стране (если таковые имеются) будут заморожены.
С начала спецоперации в Украине власти Канады внесли в санкционный список около 200 российских политиков и бизнесменов.