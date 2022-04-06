В Бухаресте осужденный за насилие над дочерью мужчина протаранил ворота посольства России
В Бухаресте утром в среду 6 апреля легковой автомобиль врезался в ворота посольства России. Водитель на большой скорости преодолел ограждения, установленные около здания посольства, после чего протаранил ворота
В Бухаресте утром в среду 6 апреля легковой автомобиль врезался в ворота посольства России. Водитель на большой скорости преодолел ограждения, установленные около здания посольства, после чего протаранил ворота, сообщает Digi24.
Охранник посольства России потребовал от водителя немедленно уехать, однако тот в ответ что-то крикнул и поджег себя. Согласно сообщениям румынских СМИ, мужчина погиб.
Также выяснилось, что за рулем автомобиля находился президент ассоциации по защите прав отцов Богдан Драгич. Перед тем как совершить атаку на российское посольство он написал в соцсети «Я тоже украинец».
Также сообщается, что за сутки до инцидента суд Бухареста приговорил Драгича к 15 годам тюрьмы по обвинению в сексуальном насилии над собственной дочерью. Поскольку приговор еще не вступил в силу, то мужчина оставался на свободе.