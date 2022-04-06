Налоговая служба совместно с полицией займется выявлением теневых обменников
Федеральная налоговая служба (ФНС) поручила своим территориальным органам начать совместно с правоохранительными органами выявлять теневые пункты обмена валюты
Федеральная налоговая служба (ФНС) поручила своим территориальным органам начать совместно с правоохранительными органами выявлять теневые пункты обмена валюты.
В ведомстве отметили, что в основном продажа долларов и евро в обход банков ведется в соцсетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах с объявлениями. В налоговой службе считают, что деятельность теневых «обменников» угрожает устойчивости российского рубля и стабильности внутреннего валютного рынка, сообщает РБК.
Напомним, что из-за масштабных санкций, которые были введены Западом против России в связи с ситуацией в Украине, Центробанк ввел ограничения на операции населения с иностранной валютой с 9 марта по 9 сентября 2022 года.
Банкам запрещено продавать гражданам наличную валюту, а получить валюту в пределах 10 тысяч долларов могут лишь владельцы валютных счетов, открытых до 9 марта текущего года.
Валютные ограничения привели к росту популярности теневых операций по продаже долларов и евро. При этом за обменные операции на теневом рынке предусмотрен штраф в размере от 75% до 100% от суммы совершенной операции, как для продавца, так и для покупателя. Если доход продавца составил более 2,250 млн рублей, то ему уже грозит уголовная ответственность по статье о незаконной банковской деятельности.