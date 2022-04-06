Минюст открыл реестр граждан-инагентов. Первыми в него попали журналисты Киселев и Ганапольский
Первыми в этот реестр попали российские журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев, которые еще несколько лет назад уехали работать в Украину
Министерство юстиции РФ открыло единый реестр физических лиц, которые получили статус «иностранный агент» или которые связаны с «инагентами».
Первыми в этот реестр попали российские журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев, которые еще несколько лет назад уехали работать в Украину.
Напомним, что депутаты Госдумы в марте 2022 года проголосовали за создание единого реестра физических лиц, в который будут включены граждане, признанные «иностранными агентами», бывшие и действующие работники, учредители и руководители СМИ, НКО и общественных объединений, «выполняющих функции иностранного агента». В этот реестр также могут включить граждан, которые ведут политическую деятельность в России и получают любую материальную помощь от «иностранных агентов».
В настоящее время в реестр «иностранных агентов» Минюста входят 400 организаций и физических лиц. Последний теперь перенесут в отдельный список.