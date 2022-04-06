06 апреля 2022, 04:20
Экс-депутат Госдумы призвал депортировать из Германии организаторов пророссийских акций
Бывший депутат Госдумы России Геннадий Гудков призвал власти Германии депортировать из страны организаторов акций в поддержку президента РФ Владимира Путина и российской армии
Фото: bor-odin.livejournal.com
Бывший депутат Госдумы России Геннадий Гудков призвал власти Германии депортировать из страны организаторов акций в поддержку президента РФ Владимира Путина и российской армии.
«Официально обращаюсь к властям ФРГ с просьбой депортировать из страны организаторов этого позорного нацистского шоу! Чтобы остальные задумались, где они хотят жить: в свободной Германии или путинской России!», - написал в своем Twitter экс-депутат.
Ранее в Берлине, Кельне, Бонне и других городах Германии состоялись автопробеги в поддержку России и против русофобии, в ходе которых участники проехались по центральным улицам с флагами Российской Федерации.