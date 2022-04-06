06 апреля 2022, 02:40
Евросоюз введет санкции против дочерей президента Владимира Путина
Евросоюз в рамках новых антироссийских санкций планирует ввести визовые и экономические ограничения в отношении дочерей президента Владимира Путина Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой. Об этом сообщают сразу два издания – The Wall Street Journal и Bloomberg
Фото: moscowuniversityclub.ru
Евросоюз в рамках новых антироссийских санкций планирует ввести визовые и экономические ограничения в отношении дочерей президента Владимира Путина Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой. Об этом сообщают сразу два издания – The Wall Street Journal и Bloomberg.
Так, источники Bloomberg отмечают, что включение дочерей российского президента в санкционный список скорее является символическим жестом, так как достоверных сведений о наличии у них активов в странах ЕС нет.
При этом борцы с коррупцией ранее сообщали, что у бывшего мужа Катерины Тихоновой Кирилла Шамалова есть вилла на Лазурном берегу Франции. Четырехэтажный особняк в Биаррице был куплен бизнесменом в 2012 году незадолго до женитьбы на младшей дочери президента РФ.