Оппозиционер Алексей Навальный призвал Запад ввести санкции против Алины Кабаевой
Оппозиционер Алексей Навальный, который находится в исправительной колонии, призвал западные страны ввести санкции против бывшей гимнастки, а сейчас главы Национальной медиагруппы Алины Кабаевой
Оппозиционер Алексей Навальный, который находится в исправительной колонии, призвал западные страны ввести санкции против бывшей гимнастки, а сейчас главы Национальной медиагруппы Алины Кабаевой. Спортсменку и экс-депутата Госдумы, по данным различных СМИ, могут связывать близкие отношения с президентом Владимиром Путиным.
Алексей Навальный в своем Twitter, комментируя спецоперацию в Украине и трагические события в Буче Киевской области, заявил о «чудовищных» масштабах лжи на российских федеральных каналах и призвал приравнять пропагандистов к военным преступникам.
«Хочу напомнить, что Национальная медиагруппа, владеющая львиной долей этого аппарата лжи, без сомнения, принадлежит Путину лично, в частности поэтому даже формально возглавляется любовницей Путина Алиной Кабаевой», - написал политик.
Отметим, что западные СМИ ранее сообщали, что еще до начала спецоперации российской армии в Украине Алина Кабаева якобы перебралась в тихое и безопасное местечко в Швейцарии. При этом федеральный департамент юстиции и полиции страны заявил, что никаких признаков нахождения здесь г-жи Кабаевой обнаружить не удалось.